الناطق باسم «السراج»: تسليم ديوان رئاسة الوزراء لـ«الدبيبة» رسمياً.. الثلاثاء

قال الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي السابق غالب الزقلعي، إنه سيقام في ديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس غدا الثلاثاء، احتفال بمراسم التسليم والتسلُّم بين حكومتي الوفاق والوحدة الوطنية، والمجلسين الرئاسيّين، علماً أن رئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج سيحضر الاحتفال رفقة أعضاء الرئاسي ووزراء حكومة الوفاق لتسليم المهام رسميا.

أضاف “الزقلعي” في تصريحات صحفية – رصدتها “الساعة 24” – اليوم: “وصلت اليوم لجنة التنسيقات للتحضير لمراسم التسليم والتسلّم الأولى التي تشهدها ليبيا منذ 2012، وستُسلَّم كلُّ مقرّات الرئاسي وحكومة الوفاق للسلطة الجديدة، أمّا مقرات الوزارات فسيكون التسليم في كل وزارة على حدة في وقت لاحق بحضور لجنة الحصر وقفل المحاضر، ومن المتوقع حضور سفراء بعض الدول الغربية لاحتفال التسليم والتسلم”.