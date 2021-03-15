مكافحة الفساد تطالب الوفاق بتقديم إقرارات الذمة المالية

طالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق والوزراء المفوضون والوكلاء المنتهية ولايتهم بضرورة الالتزام بتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم وفقا للتشريعات النافذة كما دعت المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لتعبئة إقرارات الذمة المالية.

ودعت الهيئة اليوم الاثنين في منشورها رقم 1 لسنة 2021 المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لضرورة تعبئة إقرارات الذمة المالية اعتبارا من تاريخ صدور المنشور، مبينة أنها ستشرع بتلقي الإقرارات لمن تقلدوا مناصب جديدة بالحكومة .

وطالبت الهيئة على وجه السرعة رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق والوزراء المفوضون والوكلاء المنتهية ولايتهم بضرورة الالتزام بتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم وفقا للتشريعات النافذة .

وأكدت الهيئة أنه يتم تلقى الإقرارات بمقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ( بطرابلس المدينة السياحية أبونواس )