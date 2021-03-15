حفتر يصدر تعليماته بتعزيز الأمن

أصدر القائد العام للجيش خليفة حفتر خلال لقائه وفداً من أعيان ومشائخ وحكماء مختلف تركيبات قبيلة العواقير تعليماته المُباشرة بشأن تعزيز ضبط الأمن ومنع كافة المظاهر التي تساعد على الخروقات الأمنية كسير المركبات دون لوحات معدنية وكذلك بالزجاج معتم.

ووجه حفتر خلال لقائه وفد من قبيلة العواقير بمقر القيادة العامة للجيش بأن تتم أي عملية قبض إلا عن طريق الجهات القضائية المخولة بذلك، وأن يكون الإحتجاز داخل سجون الدولة المُختصة عسكريةٍ أو مدنيةٍ كانت وذلك بحسب مكتب الإعلام بالقيادة العامة للجيش.

وأكد القائد العام بأن القوات المُسلحة ستتدخل لضبط الأمن وسيتم الضرب بيدٍ من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن.

وجرى خلال اللقاء الحديث حول المواضيع المتعلقة بسير الأمور المعيشية في مدينة بنغازي وضواحيها وعلى رأسها المواضيع الأمنية،

وفي ختام الإجتماع أثنى القائد العام على دور قبيلة العواقير في دعمها المستمر اللا منقطع للقوات المُسلحة وأنها يداً واحدةً مع قواتها المُسلحة .