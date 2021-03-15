مصلحة الجمارك تبحث مع جهاز النهر تسهيل جباية الضرائب على السلع الموردة

ناقش مدير مصلحة الجمارك، سليمان سالم، تسهيل إجراءات تحصيل الضريبة المفروضة على السلع الموردة لجهاز النهر الصناعي، وذلك خلال اجتماع عقده مع مدير الشؤون الفنية بالجهاز، سالم البصير، ولفيف من المسؤولين ذوي العلاقة.

وأفاد سالم خلال الاجتماع بأن مصلحة الجمارك على استعداد تام لتقديم كافة الخدمات والتسهيلات لجهاز النهر، مؤكدا اتخاذها عدة إجراءات بغية تسهيل جباية الضرائب، بما يضمن تحقيق الإيرادات، وسلاسة الإجراءات وفق الضوابط والقوانين المعمول بها.

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