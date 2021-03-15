الثني يستعد للسفر والإقامة في القاهرة

أكدت مصادر مقربة من الحكومة الليبية المؤقتة في شرق البلاد بأن رئيسها ” عبدالله الثني ” يستعد لتسليم السلطة الى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ” دون تحديد التوقيت او كيفية الاجراءات بين الحكومة السابقة والجديدة والتي تحصلت ثقة مجلس النواب بالاغلبية .

وبحسب مصادر مطلعة فإن الرئيس السابق للحكومة المؤقتة ” عبدالله الثني ” سينتقل للاقامة في شقته بالعاصمة المصرية، مبديا رغبته بالابتعاد عن المشهد السياسي.

وكان ” الثني ” قد اعلن فور اعلان فوز قائمة ” المنفي – الدبيبة ” في جلسة التصويت بالملتقي الحوار السياسي في جنيف بانه على استعداد لتسليم السلطة للحكومة الجديدة حال حصولها على ثقة مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح .