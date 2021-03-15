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الثني يستعد للسفر والإقامة في القاهرة

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكدت مصادر مقربة من الحكومة الليبية المؤقتة في شرق البلاد بأن رئيسها ” عبدالله الثني ” يستعد لتسليم السلطة الى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ” دون تحديد التوقيت او كيفية الاجراءات بين الحكومة السابقة والجديدة والتي تحصلت ثقة مجلس النواب بالاغلبية .

وبحسب مصادر مطلعة فإن الرئيس السابق للحكومة المؤقتة ” عبدالله الثني ” سينتقل للاقامة في شقته بالعاصمة المصرية، مبديا رغبته بالابتعاد عن المشهد السياسي.

وكان ” الثني ” قد اعلن فور اعلان فوز قائمة ” المنفي – الدبيبة ” في جلسة التصويت بالملتقي الحوار السياسي في جنيف بانه على استعداد لتسليم السلطة للحكومة الجديدة حال حصولها على ثقة مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح .

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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