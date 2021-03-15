السفير الأمريكي: فرصة تاريخية لليبيا لاستعادة سيادتها من التدخل الأجنبي

أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند أن تولي حكومة الوحدة الوطنية الجديدة اليوم الاثنين رسميا لمهامها سيوفر فرصة تاريخية لليبيا لاستعادة سيادتها من التدخل الأجنبي وتأمين الطريق نحو الاستقرار والديمقراطية.

وبين السفير الأمريكي في تغريدة له بموقع “تويتر” أنه قدم خلال مشاركته في جلسة أداء رئيس وأعضاء حكومة الوحدة الوطنية اليمين الدستورية في طبرق تهنئة نيابة عن الشعب الأمريكي للشعب الليبي، وأضاف أنّ الولايات المتحدة ستدعم الحكومة في تلبية الاحتياجات الملحة للسكان والتحضير للانتخابات الوطنية في ديسمبر المقبل.

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وأدى الدبيبة، وأعضاء الحكومة، اليوم الاثنين اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في طبرق، بعد منحها الثقة الأسبوع الماضي.

وتعهد الدبيبة، وأعضاء حكومة الوحدة- خلال أداء القسم- بالحفاظ على استقلال ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها.

وشهدت الجلسة البرلمانية في طبرق حضور دولي موسع، وحضور رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ومبعوث من الأمم المتحدة ومن الاتحاد الأوروبي، وكذلك سفراء عدد من الدول إضافة إلى عدد من السفراء عبر تقنية الزوم.