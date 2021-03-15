نورلاند: حكومة الوحدة ستعيد لليبيا سيادتها من التدخل الأجنبي

أخبار ليبيا24

أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، على أن بلاده ستدعم الحكومة الليبية الجديدة في تلبية الاحتياجات الملحة للسكان والتحضير للانتخابات الوطنية في ديسمبر.

وهنأ، نورلاند، الذي حضر مراسم أداء اليمين الدستوري، في تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية على تويتر، الشعب الليبي على أداء الحكومة اليمين الدستوري اليوم في طبرق أمام مجلس النواب.

وقال نورلاند: “إن الولايات المتحدة ستدعم الحكومة في تلبية الاحتياجات الملحة للسكان والتحضير للانتخابات الوطنية في ديسمبر”.

وأكد أن تولي حكومة الوحدة الوطنية اليوم رسميًا لمهامها سيوفر فرصة تاريخية لليبيا لاستعادة سيادتها من التدخل الأجنبي وتأمين الطريق نحو الاستقرار والديمقراطية.

وأدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، رفقة أعضاء مجلس الوزراء اليوم في طبرق اليمين الدستورية أمام كل من رئيس وأعضاء مجلس النواب الليبي.

وشهدت المراسم حضور بعثة الأمم المتحدة للدعم وسفير بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا وعدد من سفراء الدول وممثلي البعثات الدبلوماسية.