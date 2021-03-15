المشير حفتر يلتقي أعيان «العواقير» بعد تداول مقاطع فيديو لـ«تجاوزات أمنية» في بنغازي

استقبل قائد قوات «القيادة العامة»، المشير خليفة حفتر، اليوم الاثنين، بمكتبه، وفداً من أعيان ومشائخ وحكماء مختلف تركيبات قبيلة العواقير.

وتطرق الاجتماع إلى الموضوعات المتعلقة بـ«سير الأمور المعيشية في مدينة بنغازي وضواحيها وعلى رأسها المواضيع الأمنية»، وفق بيان نشرته صفحة «القيادة العامة» على موقع «فيسبوك».

وأكد المشير حفتر أن «القوات المسلحة ستتدخل لضبط الأمن وسيتم الضرب بيدٍ من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن» كما أصدر «تعليماته المباشرة بشأن تعزيز ضبط الأمن ومنع كافة المظاهر التي تساعد على الخروقات الأمنية كسير المركبات دون لوحات معدنية وكذلك بالزجاج معتم، وأن لا تتم أي عملية قبض إلا عن طريق الجهات القضائية المخولة بذلك، وأن يكون الاحتجاز داخل سجون الدولة المختصة عسكرية أو مدنية كانت».

وتداولت عدد من الصفحات الليبية، على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر احتجاج ممثلين عن قبيلة العواقير، ضد ما اعتبروه «تجاوزات أمنية طالت أشخاصا وأسرًا من أبناء القبيلة» في مدينة بنغازي.

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