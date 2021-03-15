“النويري” يطرد زميله من جلسة مجلس النواب

استدعى النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري أمن مجلس النواب لإخراج النائب طلال الميهوب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي من القاعة خلال انعقاد الجلسة النيابية اليوم الاثنين في طبرق.

وقاطع الميهوب مراسم أداء حكومة الوحدة الوطنية اليمين القانونية، للاعتراض على حضور رئيس المجلس الاستشاري خالد المشري، والسفير التركي لدى ليبيا.

ودفع ذلك النويري إلى شجب ما فعله الميهوب واستدعى عناصر الأمن لإخراجه خارج القاعة.

وحضر عدد من السفراء مراسم أداء حكومة الوحدة الوطنية اليمين القانونية، من بينهم السفير الأمريكي والإيطالي والفرنسي لدى ليبيا وسفير الاتحاد الأوروبي، وبعثة الأمم المتحدة وعدد من مرافقي السفراء.