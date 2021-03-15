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“النويري” يطرد زميله من جلسة مجلس النواب

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استدعى النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري أمن مجلس النواب لإخراج النائب طلال الميهوب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي من القاعة خلال انعقاد الجلسة النيابية اليوم الاثنين في طبرق.

وقاطع الميهوب مراسم أداء حكومة الوحدة الوطنية اليمين القانونية، للاعتراض على حضور رئيس المجلس الاستشاري خالد المشري، والسفير التركي لدى ليبيا.

ودفع ذلك النويري إلى شجب ما فعله الميهوب واستدعى عناصر الأمن لإخراجه خارج القاعة.

وحضر عدد من السفراء مراسم أداء حكومة الوحدة الوطنية اليمين القانونية، من بينهم السفير الأمريكي والإيطالي والفرنسي لدى ليبيا وسفير الاتحاد الأوروبي، وبعثة الأمم المتحدة وعدد من مرافقي السفراء.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • لقد نجحت تركيا بمساعدة استيفاني في ان يكون لها يد وضلع في الحكومه الجديده في ليبيا ممثله رئيس الحكومه فهو رجل تركيا دون منازع وهو تولي او ولوه رئاسة الوزراء بالنيابه عن السيد علي دبيبه الذي لا يمكن ان يقبل به الليبيين ولكن اقحام عبدالحميد ويعمل بيما يريدوا الأتراك وبيما يريد علي دبيبه فهل اقامت تركيا الافراح اليوم بمناسبه تولي رجلها رئاسة وزراء ليبيا

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