الدبيبه يبحث مع لجنة 5+5 تطورات فتح الطريق الساحلي

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مع اللجنة العسكرية 5+5 بمدينة سرت تطورات عملية فتح الطريق الساحلي وخطة التأمين بعد فتح الطريق.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أن اجتماع الدبيبه مع لجنة 5+5 جاء للوقوف على احتياجات اللجنة.

وأدى الدبيبة، وأعضاء الحكومة، اليوم الاثنين اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في طبرق، بعد منحها الثقة الأسبوع الماضي.

وتعهد الدبيبة، وأعضاء حكومة الوحدة- خلال أداء القسم- بالحفاظ على استقلال ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها.

وشهدت الجلسة البرلمانية في طبرق حضور دولي موسع، وحضور رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ومبعوث من الأمم المتحدة ومن الاتحاد الأوروبي، وكذلك سفراء عدد من الدول إضافة إلى عدد من السفراء عبر تقنية الزوم.