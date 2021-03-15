الدبيبة يبحث مع (5+5) خطة تأمين الطريق الساحلي بعد فتحه

قال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إن رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة اجتمع مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بمدينة سرت للوقوف على احتياجات اللجنة.

وأشار بيان إعلامي صادر عن المكتب أن الدبيبة «بحث تطورات عملية فتح الطريق الساحلي وخطة التأمين بعد فتحه».

وفي وقت سابق الإثنين، وصول رئيس المجلس الرئاسي د.محمد المنفي ونائبيه عبدالله اللافي وموسى الكوني ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة لمدينة سرت.

وقال مصدر لـ«بوابة الوسط»، فضل عدم ذكر اسمه، إن رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه ورئيس حكومة الوطنية سيحضروا جانبا من اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) المنعقدة في سرات التي انضم إليها المراقبون الدوليون.

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وهذا هو الاجتماع الثالث للجنة ضمن الجولة الثامنة بحضور البعثة الأممية، حيث تناقش بنود الاتفاق التي اتفق بشأنها في الاجتماع السابق، ومنها خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، ووقف إطلاق النار تنفيذًا لاتفاق جنيف الموقع بتاريخ 23 أكتوبر 2020، كذلك نتائج فريق إزالة الألغام والمخلفات تمهيدًا لفتح الطريق الرابط بين سرت ومصراتة.

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