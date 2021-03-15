أول تحرك لوزير الداخلية الجديد بعد آداء الحكومة اليمين الدستورية

اجتمع وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عميد خالد مازن، الإثنين، مع عدد من ضباط وزارة الداخلية من المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية في فندق دار السلام بمدينة طبرق، في أول تحرك للوزير بعد آداء حكومة الوحدة الوطنية اليمين الدستورية الإثنين.

وحسب الإدارة العامة للدعم المركزي، أشاد وزير الداخلية «بعمليات التأمين في جلسة اليمين الدستوري بمقر مجلس النواب، واجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) المنعقد بمدينة سرت». وأثني خالد مازن علي دور رجال الادارة العامة للدعم المركزي، حسب بيان الإدارة.

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وفي وقت سابق اليوم أدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، وتشكيله الوزاري اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، في طبرق. وشهدت الجلسة حضورًا دوليًّا موسعًا من رؤساء بعثات دبلوماسية معتمدة لدى ليبيا، ووفد من الأمم المتحدة.

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