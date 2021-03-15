القيادة العامة: المشير حفتر يستقبل وفدا من “العواقير”

استقبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر وفدا من أعيان ومشائخ وحكماء مختلف تركيبات قبيلة العواقير اليوم الاثنين والذين جددوا خلاله دعمهم للقوات المُسلحة العربية الليبية.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان لها، طالعته “الساعة 24″، إن اللقاء تطرق إلى الحديث حول المواضيع المتعلقة بسير الأمور المعيشية في مدينة بنغازي وضواحيها وعلى رأسها المواضيع الأمنية.

وأكد القائد العام أن القوات المُسلحة ستتدخل لضبط الأمن وسيتم الضرب بيدٍ من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن.

كما أصدر القائد العام تعليماته المُباشرة بشأن تعزيز ضبط الأمن ومنع كافة المظاهر التي تساعد على الخروقات الأمنية كسير المركبات دون لوحات معدنية وكذلك بالزجاج معتم د، وأن لا تتم أي عملية قبض إلا عن طريق الجهات القضائية المخولة بذلك، وأن يكون الاحتجاز داخل سجون الدولة المُختصة عسكريةٍ أو مدنيةٍ كانت .

وفي ختام الاجتماع أثنى القائد العام على دور قبيلة العواقير في دعمها المستمر اللا منقطع للقوات المُسلحة وأنها يد واحدة مع قواتها المُسلحة.