السفير الأمريكي: تولي حكومة الدبيبة فرصة تاريخية لاستعادة ليبيا السيادة الوطنية

هنأ السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، الشعب الليبي بتنصيب حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، وذكر بيان للسفارة، إنه حضر اليوم مراسم تنصيب حكومة الوحدة الوطنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة أمام مجلس النواب الملتئم في طبرق.

أضاف البيان: “خلال تهنئته للشعب الليبي ولرئيس الوزراء الدبيبة ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، قال السفير نورلاند أنّ الولايات المتحدة ستدعم الحكومة في تلبية الاحتياجات الملحة للسكان والإعداد للانتخابات الوطنية في ديسمبر المقبل”.

وقال السفير نورلاند: “إنّ تولّي حكومة الوحدة الوطنية الجديدة اليوم لمهامها رسميّا سيوفر فرصة تاريخية لليبيا لاستعادة سيادتها من التدخل الأجنبي وتأمين الطريق نحو الاستقرار والديمقراطية”.