تعرف على أولى نشاطات وزير الداخلية بعد أداء اليمين الدستورية

اجتمع وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عميد خالد مازن بعدد من ضباط وزارة الداخلية من المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية

وبينت الإدارة العامة للدعم المركزي عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن مازن أشاد خلال الاجتماع الذي عقد بمدينة طبرق بعمليات تأمين جلسة أداء الحكومة لليمين الدستوري بمقر مجلس النواب وكذالك اجتماع اللجنة العسكرية 5+5 بمدينة سرت كما أثني على دور عناصر الإدارة العامة للدعم المركزي

وأدى رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وأعضاء الحكومة، اليوم الاثنين اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في طبرق، بعد منحها الثقة الأسبوع الماضي.

وتعهد الدبيبة، وأعضاء حكومة الوحدة- خلال أداء القسم- بالحفاظ على استقلال ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها.

وشهدت الجلسة البرلمانية في طبرق حضور دولي موسع، وحضور رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ومبعوث من الأمم المتحدة ومن الاتحاد الأوروبي، وكذلك سفراء عدد من الدول إضافة إلى عدد من السفراء عبر تقنية الزوم.