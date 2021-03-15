برنامج LIVE يناقش أولويات مهام الحكومة الجديدة في ليبيا

اعتبر رئيس تجمع ليبيا الأمل محمد عمر، إن أداء حكومة الوحدة الوطنية اليوم، اليمين القانونية، هو إيدان بانطلاق المرحلة الانتقالية الجديدة كون القسم هو إشارة لسريان مفعول الحكومة وعملها في ليبيا.

وأشار رئيس التجمع، خلال مشاركته في برنامج LIVE على 218NEWS إلى أنه بعد منح الثقة من قِبل أعضاء مجلس النواب للحكومة في مدينة سرت، أصبحت الحكومة نافذة.

وأضاف عمر، في حديثه، أن ما يجب التركيز عليه الآن، هو آداء الحكومة وعمل وزرائها بكفاءة وإنجاز المهام التي تنتظرهم مشيرا إلى أن هناك عوائق ستواجه الحكومة، لكن الحلول ستكون موجودة إذا ما استطاعت الحكومة أن تتدارس الوضع بشكل جيد وستصل إلى جلّ ما تصبوا إليه.

وتابع رئيس تجمع ليبيا الأمل، في حديثه، أن الأزمة الليبية هي ليست أول أزمة يشهدها العالم والخروج من أزمة ليبيا، يبدأ من إيجاد حلول للمختنقات المعيشية والملفات العالقة والمصالحة والوطنية والعدالة الاجتماعية والانتخابات.

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