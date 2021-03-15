المنفي ونائباه يؤدون اليمين أمام المحكمة الدستورية

أدى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ونائباه عبدالله اللافي وموسى الكوني اليوم الإثنين اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا بمقرها في طرابلس حسبما أعلن المكتب الإعلامي الخاص برئيس المجلس الرئاسي.

وأدى رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وأعضاء الحكومة، اليوم الاثنين اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في طبرق، بعد منحها الثقة الأسبوع الماضي.

وتعهد الدبيبة، وأعضاء حكومة الوحدة- خلال أداء القسم- بالحفاظ على استقلال ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها.

وشهدت الجلسة البرلمانية في طبرق حضور دولي موسع، وحضور رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ومبعوث من الأمم المتحدة ومن الاتحاد الأوروبي، وكذلك سفراء عدد من الدول إضافة إلى عدد من السفراء عبر تقنية الزوم.