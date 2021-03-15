الدبيبة يبحث مع لجنة “5+5” تطورات عملية فتح الطريق الساحلي

استأنفت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 اجتماعها الثالث مساء اليوم الاثنين، بعقد جلسة مغلقة بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

وقال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة إن الدبيبة بحث مع لجنة 5+5 تطورات عملية فتح الطريق الساحلي وخطة التأمين بعد فتح الطريق.

وكانت اللجنة قد بدأت اجتماعاتها صباح اليوم بحضور وفد بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، والمراقبين الدوليين ورؤساء اللجان الفرعية التابعة للجنة وهي (الأمنية، والعسكرية، والميدانية)، وعدد من ضباط الهندسة العسكرية المختصين بنزع الألغام.

ووصل في وقت سابق اليوم الاثنين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائباه، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى مدينة سرت، قادمين من مدينة طبرق، بعد أداء الحكومة اليمين القانوني أمام مجلس النواب.

وكان عضو اللجنة العسكرية المشتركة، محمد النقاصة، قد أعلن في وقت سابق، أن الاجتماع ستحضره البعثة الأممية إلى ليبيا، وسيبحث العقبات التي حالت دون تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وسُبل دعم المراقبين الدوليين وحمايتهم، ومناقشة سُبل إخراج المرتزقة، وإزالة الألغام والعقبات التي عرقلت فتح طريق مصراتة ـ سرت، وملف تبادل المحتجزين، لا سيما على الهوية.