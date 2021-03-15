المجلس الرئاسي يؤدي اليمين الدستورية في طرابلس

أدى رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي ونائباه عبدالله اللافي وموسى الكوني، اليوم الإثنين اليمين الدستورية، أمام المحكمة الدستورية العليا بمقرها في طرابلس.

ويأتي آداء اليمين الدستورية، بعد جلسة مجلس النواب في مدينة طبرق، التي أدت فيها حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، اليمين القانونية.

ورحّبت كل من السفارة الأمريكية والسفارة الكندية، بأداء اليمين القانونية لحكومة الوحدة في ليبيا.

كما رحّبت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، بأداء اليمين القانونية لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا.

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