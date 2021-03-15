«صنع الله» خلال تفقد مستودع طريق المطار: حريصون على مواجهة كورونا

زار مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الإثنين، وبرفقة أعضاء مجلس الإدارة، أبو القاسم شنقير، والعماري محمد، ومدير عام الصناعات النفطية السيد خالد جويلي، ومراقب التوزيع المحلي بالمؤسسة عبد الحميد دغمان، مستودع طريق المطار التابع لشركة البريقة لتسويق النفط.

وقالت المؤسسة، في بيان لها، إن الزيارة جاءت للاطلاع على نشاط سير العمليات وآخر المستجدات في أعمال الصيانة الجارية بالخزانات والوحدات التي تضررت جراء الحروب السابقة والتي طالت كل خزانات بالمستودع.

وتفقد صنع الله، أعمال الصيانة الجارية لخزان الوقود رقم 120، لإعادته للخدمة في أقرب وقت ممكن، وأكد إبراهيم أبو بريدعة رئيس لجنة الإدارة، أن أعمال الصيانة تسير بالشكل المطلوب، وسيتم إضافة هذا الخزان للسعات التخزينية بالمستودع قريبا، والذي تبلغ سعته 25000متر مكعب، متوقعاً الانتهاء من صيانته قبل شهر رمضان المبارك.

وأشار إلى أن الشركة لن تدخر أي جهد لإنجاز أعمال الصيانة والانتهاء منها في أقرب الأوقات الممكنة، بالرغم من الظروف الصعبة وشحّ الميزانيات.

من جانبه، أشاد المهندس مصطفى صنع الله، بجهود جميع العاملين بشركة البريقة لتسويق النفط، في تحقيقهم للعديد من الإنجازات في أوقات قياسية، وبجهود ذاتية، برغم التحديات التي تواجهها المؤسسة وشركاتها، وحاجتها الماسة للموارد المالية لتنفيذ المشاريع الحيوية ودعم الاقتصاد الوطني.

كما وجه صنع الله، بضرورة اتخاذ كافة إجراءات السلامة المهنية، والخطوات المتبعة للوقاية من جائحة كورونا، مؤكداً أن السلامة تأتي أولاً، وأن سلامة العاملين تأتي دائماً في المقام الأول.

وفي ختام الزيارة، زعم المهندس صنع الله، استمرار تقديم الدعم لشركة البريقة لتسويق النفط، كونها أحد أهم شركاتها، مشيداً بجهود عامليها الاستثنائية لتوفير أفضل الخدمات لكافة أفراد الشعب الليبي في مختلف مناطق ليبيا .