استمرار النقص في جرعات العلاج الكيماوي في ظل غلاء أسعارها بمصراتة

أفاد المعهد القومي لعلاج الأورام ببلدية مصراتة، باستمرار النقص في جرعات العلاج الكيماوي في ظل معاناة المرضى وغلاء أسعار جرعات العلاج التي يتلقونها.

إحدى الطبيبات بقسم العلاج الكيماوي بالمعهد، ليلى كرواد، أوضحت في تصريحات صحفية، أن القسم يقدم خدماته للمرضى من مختلف أنحاء ليبيا، من 35 إلى 70 مريضا يوميا، بمعدل جرعة واحدة إلى 5 جرعات للمريض الواحد، مشيرة إلى أن ثمن هذه الجرعات يصل أحيانا إلى أكثر من 10 آلاف دينار للجرعة الواحدة في السوق السوداء، وذلك بسبب انقطاع الإمداد الطبي، مناشدة كافة المنظمات الإنسانية، وأهل الخير التبرع لهذه الفئة من المرضى.

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