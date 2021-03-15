«الشيباني»: «النواب» لم يوجه دعوة لـ «المشري» لحضور مراسم أداء حكومة الدبيبة اليمين القانونية

أكد عضو مجلس النواب المُنعقد في طبرق، جاب الله الشيباني، اليوم الإثنين، أن “جلسة أداء اليمين الدستورية للحكومة تمت في أجواء احتفالية مهرجانية”، لافتًا “خاصة وأن المجلس الرئاسي حلف اليمين أمام المحكمة العليا اليوم في وقت باكر، في العاصمة طرابلس، قبل أن يتجه جوًا إلى طبرق”.

وقال «الشيباني» في تصريحات صحفية،إن “مجلس النواب لم يوجه دعوة إلى خالد المشري رئيس المجلس الإستشاري، لحضور مراسم أداء القسم الدستوري لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة”.

وأضاف أن “المشري لا علاقة له بالموضوع ولم توجه له الدعوة من قبل رئيس مجلس النواب”، موضحًا أنه “جاء إلى طبرق رفقة رئيس المحكمة العليا”.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة طبرق، شهدت في وقت سابق من اليوم الإثنين، تأدية رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، مع تشكيلته الوزارية، أداء القسم القانوني أمام مجلس النواب بعد منحها الثقة الأسبوع الماضي.

وقد شهدت جلسة أداء اليمين للحكومة حضورًا دوليًا موسعًا، حيث شارك مبعوث من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وسفراء أميركا وبريطانيا وفرنسا وتركيا وعدد من الدول الأخرى.

ووافق مجلس النواب، الأربعاء الماضي، خلال انعقاده بمدينة سرت، بأغلبية 132 صوتا على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، حيث بدأ مجلس النواب، الإثنين الماضي، جلسة رسمية بحضور 132 نائبا للتصويت على منح الثقة لحكومة الدبيبة، قبل تعليقها بعد مداولات مستفيضة بشأن الحكومة المقترحة.