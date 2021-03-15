العباني: المشري حضر «متطفلاً» جلسة أداء حكومة الدبيبة اليمين القانونية ما يدل على تشبثه بالسلطة

قال محمد عامر العباني عضو مجلس النواب، اليوم الإثنين، إن رئيس المجلس الاستشاري خالد المشري، لم يكن مُرحب به، خلال جلسة أداء القسم الدستوري لحكومة الوحدة الوطنية في مدينة طبرق.

وأكد العباني، في تصريحات صحفية، أن المشري لا علاقة له بحفل أداء القسم أمام مجلس النواب، ورغم ذلك حضر “متطفلا”.

ولفت إلى أن الكثير من النواب استنكروا وجوده، متابعا:” حضور المشري احتفالية أداء الحكومة للقسم القانوني أمام مجلس النواب، كان حضورا غير مرحب به، واستفزازي، وينم عن مدى تمسكه بالسلطة، حتى بعد أن تجاوزه ملتقى الحوار، واتفاق جنيف”.

وشدد العباني، على أن المشري كان يترقب عدم التئام مجلس النواب ومنح الثقة للحكومة؛ لتحميل مجلس النواب مسؤولية عرقلة المشهد السياسي.

وأوضح أن المشري قد صرح في وقت سابق بأن مجلسه على استعداد منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في حال تعذر البرلمان، بدلا من الذهاب إلى منتدى الحوار السياسي “لجنة الـ 75”.

وحضر عدد من السفراء مراسم أداء حكومة الوحدة الوطنية اليمين القانونية، من بينهم السفير الأمريكي والإيطالي والفرنسي لدى ليبيا وسفير الاتحاد الأوروبي، وبعثة الأمم المتحدة وعدد من مرافقي السفراء.

وأدى رئيس وأعضاء الحكومة اليمين الدستورية، اليوم الإثنين، أمام مجلس النواب، بحضور رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ورئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس الدولة .