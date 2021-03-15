الدبيبة يناقش مع اللجنة العسكرية «5+5» إخراج القوات الأجنبية ودعم مسار توحيد الجيش

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، خلال اجتماعه اليوم الأحد، مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في مدينة سرت «مسألة إخراج القوات الأجنبية ودعم اللجنة بكل ما يلزم لدعم مسار توحيد الجيش الليبي»، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

ووصل الدبيبة إلى مدينة سرت قادما من مدينة طبرق شرق البلاد بعد أداء اليمين القانونية أمام مجلس النواب في جلسة حضرها إلى رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي, ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المجلس الأعلى للدولة وعدد من المسؤولين وسفراء الدول المعتمدين لدى ليبيا.

– الدبيبة يبحث مع «5+5» خطة تأمين الطريق الساحلي

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحته على «فيسبوك» إن اجتماع الدبيبة مع اللجنة العسكرية المشتركة جاء «للوقوف على الاحتياجات اللازمة لعمل اللجنة»، مشيرة إلى أنه بحث مع اللجنة «تطورات عملية فتح الطريق الساحلي وخطة التأمين بعد فتح الطريق».

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