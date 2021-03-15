ليبيا الان

وزير الشباب في حكومة الوحدة الوطنية: حقبة الحروب والزج بالشباب في صراعات ولت 

تم النشر منذُ 35 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24 

قال وزير الشباب في حكومة الوحدة الوطنية فتح الله الزني اليوم الإثنين إن حقبة الحروب والزج بالشباب في صراعات قد ولت. 

وأضاف الزني بحسب – المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية – أنهم بصدد استلام مهامهم للمباشرة بالعمل على الأرض وحسب الخطة التي وضعها. 

وأكد وزير الشباب أنه سيعمل على دعم الشباب الليبي وتوفير بيئة مناسبة للعمل مع وجود قدرات هائلة للشباب. 

وتابع الزني :”سنعمل بكل ما أوتينا من قوة لتوفير مناخ مناسب في غضون الثلاث الأشهر القادمة بجهد مضعف وسنتواصل مع كافة الشباب ولن نقصى أحد وسنقوم بعرض مشروعنا في أقرب فرصة للإعلام”. 

الوسوم

الحروب_الصراعات حقبة_ولت حكومة_الوحدة وزير_الشباب

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك