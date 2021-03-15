وزير الشباب في حكومة الوحدة الوطنية: حقبة الحروب والزج بالشباب في صراعات ولت 

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قال وزير الشباب في حكومة الوحدة الوطنية فتح الله الزني اليوم الإثنين إن حقبة الحروب والزج بالشباب في صراعات قد ولت.

وأضاف الزني بحسب – المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية – أنهم بصدد استلام مهامهم للمباشرة بالعمل على الأرض وحسب الخطة التي وضعها.

وأكد وزير الشباب أنه سيعمل على دعم الشباب الليبي وتوفير بيئة مناسبة للعمل مع وجود قدرات هائلة للشباب.

وتابع الزني :”سنعمل بكل ما أوتينا من قوة لتوفير مناخ مناسب في غضون الثلاث الأشهر القادمة بجهد مضعف وسنتواصل مع كافة الشباب ولن نقصى أحد وسنقوم بعرض مشروعنا في أقرب فرصة للإعلام”.