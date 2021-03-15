تكريم وزير الداخلية المنتهية ولايته إبراهيم بوشناف في بنغازي

كرّمت مديرية أمن بنغازي، وزير الداخلية المنتهية ولايته بالحكومة الموقتة، المستشار إبراهيم بوشناف على فترة عمله في بناء الوزارة.

وقال مدير أمن بنغازي العقيد ونيس الشكري إن جهود بوشناف «أثمرت صدور قانون هيئة الشرطة الذي يضمن حقوق رجل الشرطة ويحفظ كرامته»، وفق بيان نشرته صفحة الوزارة على موقع «فيسبوك» أمس الأحد.

وأضاف أن الوزير عمل على «بناء هياكل الوزارة وترتيب بيتها الداخلي وأصبحت واقعا بعد أن شهدت تخبطا المدة الماضية»، موضحا أن «الأمن بات واقعا معاشا رغم بعض الخروقات».

من جانبه، وجه المستشار إبراهيم بوشناف التحية لأعضاء وزارة الداخلية من ضباط وصف ضباط وموظفين ومنتسبي مديرية أمن بنغازي كافة على «عملهم لأجل حفظ أمن الوطن والمواطن». وقال بوشناف إنه باشر عمله من خلال مقر مديرية أمن بنغازي نظرا لـ«رمزيته بعد أن تم تهديمه على أيدي الإرهابيين فترة سيطرتهم على المدينة».

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