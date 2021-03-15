المشري: اليوم صليتُ في طرابلس وطبرق وسرت وسألتُ الله أن يلم شمل الوطن

قال خالد المشري، رئيس مجلس الدولة الاستشاري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” اليوم أدينا صلاة الصبح في طرابلس، والظهر في مدينة طبرق، والعصر في سرت، نسأل الله أن يلم شمل الوطن وأن يوحد بلادنا ويدفع بها سريعا نحو الاستقرار”.

كان محمد عامر العباني عضو مجلس النواب، قال إن رئيس المجلس الاستشاري خالد المشري، لم يكن مُرحب به، اليوم الإثنين، خلال جلسة أداء القسم الدستوري لحكومة الوحدة الوطنية في مدينة طبرق.

وأكد العباني، في تصريحات صحفية، أن المشري لا علاقة له بحفل أداء القسم أمام مجلس النواب، ورغم ذلك حضر “متطفلا”.

ولفت إلى أن الكثير من النواب استنكروا وجوده، متابعا:” حضور المشري احتفالية أداء الحكومة للقسم القانوني أمام مجلس النواب، كان حضورا غير مرحب به، واستفزازي، وينم عن مدى تمسكه بالسلطة، حتى بعد أن تجاوزه ملتقى الحوار، واتفاق جنيف”.

وشدد العباني، على أن المشري كان يترقب عدم التئام مجلس النواب ومنح الثقة للحكومة؛ لتحميل مجلس النواب مسؤولية عرقلة المشهد السياسي.

وأوضح أن المشري قد صرح في وقت سابق بأن مجلسه على استعداد منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في حال تعذر البرلمان، بدلا من الذهاب إلى منتدى الحوار السياسي “لجنة الـ 75”.

يُشار إلى أن رئيس الحكومة، وصل مساء اليوم إلى مدينة سرت قادماً من مدينة طبرق بعد أدائه اليمين القانونية أمام رئيس وأعضاء مجلس النواب والمجلس الرئاسي ورئيس المحكمة العليا ورئيس المجلس الأعلى للدولة وبحضور عدد من السفراء والبعثات الدبلوماسية.