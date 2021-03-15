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مكافحة الفساد تطالب الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية تعبئة إقرارات الذمة المالية 

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24 

طالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الإثنين المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بضرورة تعبئة إقرارات الذمة المالية اعتبارا من تاريخ صدور المنشور. 

وأضافت الهيئة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أنها ستشرع بتلقي الإقرارات لمن تقلدوا مناصب جديدة بالحكومة.  

وتطالب الهيئة على وجه السرعة رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني والوزراء المفوضون والوكلاء المنتهية ولايتهم بضرورة الالتزام بتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم وفقا للتشريعات النافذة. 

وأشارت هيئة مكافحة الفساد إلى أنه يتم تلقى الإقرارات بمقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في طرابلس المدينة السياحية أبونواس. 

وأجريت اليوم الإثنين مراسم حلف اليمين الدستوري لحكومة الوحدة الوطنية بمقر مجلس النواب المؤقت بمدينة طبرق، حيث أدى رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستورية أمام رئيس وأعضاء مجلس النواب، وبحضور كل من رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ورئيس المحكمة العليا ورئيس المجلس الأعلى للدولة. 

وشهدت المراسم حضور بعثة الأمم المتحدة للدعم وسفير بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا وعدد من سفراء الدول وممثلي البعثات الدبلوماسية. 

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#المجلس_الرئاسي #مكافحة_الفساد إقرارات الذمة_المالية حكومة_الوحدة_الوطنية

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  • جهاز الأننذار المبكر ـ والأمن الوقائي الليبي:

    هذي ثقافة السحر وللشعوذة والتهويد والتضليل والكذب والبعد عن الواقع ـ والتجهيل وتسميم الافكار داخل المجتمعات الأسلامية ـ
    ومنها أتت حركات داعش والتكفير والتجارة بالنساء والاطفال والمخدرات والبارات السوداء والأمراض الأجتماعية .
    ومن المهم مكافحتها عن طريق الأجهزة الأمن والأداب والحفاظ على الثقافة الأسلامية في دول الشمال الافريقي ونور الحضارات والفتوحات الاسلامية وسرد الحقائق ووقاية الفكر من الثلوث الاخلاقي .

    رد

  • ومن المهم مكافحتها عن طريق الأجهزة الأمن والأداب والحفاظ على الثقافة الأسلامية في دول الشمال الافريقي ونور الحضارات والفتوحات الاسلامية وسرد الحقائق ووقاية الفكر من الثلوث الاخلاقي .

    youtube.com/watch?v=NkBeYh7-xWM

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