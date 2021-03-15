حكومة الوحدة الوطنية تُؤدي اليمين أمام البرلمان في طبرق

طبرق 15 مارس 2021 (وال)- أدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وأعضاء حكومته اليوم الإثنين، اليمين القانونية أمام رئيس وأعضاء البرلمان في جلسته المنعقدة في طبرق.

هذا وقد أدى رئيس الحكومة ونائبيه وأعضاء حكومته اليمين بحضور رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه، ورئيس المحكمة العليا، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، وذلك بُعيد أداء رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي اليمين الدستورية في مدينة طرابلس.

وشهدت المراسم أيضًا تواجد بعثة الأمم المتحدة للدعم، وسفير بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، إلى جانب عدد من سفراء الدول وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى ليبيا.(وال- طبرق) ر ت

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