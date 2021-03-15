ليبيا الان

«قرادة»: اليوم نستطيع القول بأن مصطلح «أنصار النظام السابق» انتهى

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال سفير ليبيا الأسبق في السويد والدنمارك إبراهيم قرادة، إن مصطلح “أنصار النظام السابق” اليوم انتهى فعليًا (تقريبًا) بعد بلوغ التحاق ومشاركة ممثلين من أغلب أطياف مراحله وجغرافيته هذا الحجم الملحوظ والدرجة العالية، لم يحظى بها أطراف أصيلة من “فبراير”.

وأكد قرادة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” حجة العزل والإقصاء تقلصت انكماشًا، ولا مبرر بعد ذلك لأي تمييز سياسي، ولهم المشاركة فرادى أو كتجمع، إلا وضع المُصرين على إرجاع عقارب الساعة للوراء، وهي لا ترجع أبدًا”.

وتابع:” كل الليبيين شركاء في الوطن إلا من يريد الوطن له وحده”.

وأدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وأعضاء الحكومة، اليوم الإثنين، اليمين الدستوري، أمام مجلس النواب، بحضور رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ورئيس المحكمة العليا.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • وتابع:” كل الليبيين شركاء في الوطن إلا من يريد الوطن له وحده”…!!!
    تعليق غبي ـ
    ويدل على الجهل والفساد ـ وعدم المصداقية ـ والخيانة والغدر ـ
    توجد مؤهلات لقيادة الوطن ـ ومش كل من خنب شوية فلوس ـ ويفحج في سيارة أو مطعم أو قابل ادارة أجنبية ـ يستطيع أن يتكلم على الوطن ويشعر بما عاناته ـ والتضحيات الي قُدمت لأجله ـ
    حتى الدبيبة معرض للمسائلة والمحاسبة ـ لأن لايمكن شراء ذمم المواطنين ـ لأجل زعزعة القانون أو رفض الحقيقة ـ
    كم من أثرياء عبثوا الفساد فالأوطان زغردوا ورقصوا بموت الشجعان في اوكارهم وقصورهم ـ وجرّوا من ثيابهم الانيقة ومن خلف قصورهم الرملية وسياراتهم الحديثة ـ لغيابات السجون والعدل والقضاة .

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  • بسم الله الرحمن الرحيم

    ”إِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ”

    صدق الله العظيم

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  • ياقرادة النظام السابق حاليا هو نظام فاسد السراج نظام خائن وفاسد وعميل للخارج جلب الاحتلال والمرتزقة ومكن تركيا من نهب اموال المصرف المركزى وافقر الشعب الليبى ونهب ثروته بينما الاسبق نظام القذافى لم يكن خائنا لوطنه طرد المحتل الامريكى والايطالى والبريطانى وعيبه كان قمع الحريات !!

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