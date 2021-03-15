«قرادة»: اليوم نستطيع القول بأن مصطلح «أنصار النظام السابق» انتهى

قال سفير ليبيا الأسبق في السويد والدنمارك إبراهيم قرادة، إن مصطلح “أنصار النظام السابق” اليوم انتهى فعليًا (تقريبًا) بعد بلوغ التحاق ومشاركة ممثلين من أغلب أطياف مراحله وجغرافيته هذا الحجم الملحوظ والدرجة العالية، لم يحظى بها أطراف أصيلة من “فبراير”.

وأكد قرادة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” حجة العزل والإقصاء تقلصت انكماشًا، ولا مبرر بعد ذلك لأي تمييز سياسي، ولهم المشاركة فرادى أو كتجمع، إلا وضع المُصرين على إرجاع عقارب الساعة للوراء، وهي لا ترجع أبدًا”.

وتابع:” كل الليبيين شركاء في الوطن إلا من يريد الوطن له وحده”.

وأدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وأعضاء الحكومة، اليوم الإثنين، اليمين الدستوري، أمام مجلس النواب، بحضور رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ورئيس المحكمة العليا.