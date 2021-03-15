الأمم المتحدة: حلف اليمين لحكومة «الدبيبة» في طبرق خطوة كبيرة لاستقرار ليبيا 

قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، الإثنين، إن “حلف اليمين لحكومة الوحدة الوطنية في طبرق هو خطوة كبيرة أخرى على طريق ليبيا السلمية والمستقرة والمزدهرة”.

وأضافت «ديكارلو»، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” أنه “لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به مؤكدة على دعم الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل”.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة طبرق، شهدت الإثنين، تأدية رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، مع تشكيلته الوزارية، أداء القسم القانوني أمام مجلس النواب بعد منحها الثقة الأسبوع الماضي.

وقد شهدت جلسة أداء اليمين للحكومة حضورًا دوليًا موسعًا، حيث شارك مبعوث من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وسفراء أميركا وبريطانيا وفرنسا وتركيا وعدد من الدول الأخرى.

ووافق مجلس النواب، الأربعاء الماضي، خلال انعقاده بمدينة سرت، بأغلبية 132 صوتا على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، حيث بدأ مجلس النواب، الإثنين الماضي، جلسة رسمية بحضور 132 نائبا للتصويت على منح الثقة لحكومة الدبيبة، قبل تعليقها بعد مداولات مستفيضة بشأن الحكومة المقترحة.