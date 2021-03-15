«غوقة»: الدبيبة يمكنه أن يلعب دورًا في مكافحة الفساد رغم قصر المدة

قال نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا سابقا عبد الحفيظ غوقة، إن قرار عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بوقف جميع أرصدة وحسابات الهيئات الحكومية مؤقتًا، يعكس رغبة الحكومة في مكافحة الفساد؛ لأن الليبين يتحدثون عنه بشكل صريح، لا سيما في ظل التقارير الصادرة عن الجهات الرقابية مثل ديوان المحاسبة، والحجم الهائل للفساد والاستهتار بأموال الليبيين.

وأضاف غوقة، في تصريح لموقع “سكاي نيوز” إن هذا القرار يمثل خطوة جيدة ويجد تأييدًا واسعًا في صفوف الليبيين، على اعتبار أن الفساد بلغ حداً غير مسبوقا في ليبيا.

ولفت إلى أن الحكومة عليها أن تتبع هذا القرار بخطوات أخرى مرتبطة بمحاربة الفساد أيضًا، والتدقيق في القرارات الدولية ذات الصلة، مشيرًا إلى وجود تقارير بخصوص الفساد لم يتم الكشف عنها بعد.

وأوضح أن حكومة الدبيبة يمكن أن تلعب دورًا في عمليات مكافحة الفساد رغم الهامش الزمني الضيق، لأنها لن تبدأ من الصفر، فثمة تقارير مختلفة واضحة تعكس حجم الفساد، من بينها تقارير دولية، علاوة على ما قدمه غسان سلامة؛ المبعوث الأممي السابق لدى ليبيا، من إحاطات، فكل ذلك يبين بوضوح حجم استشراء الفساد.

وبين أن الحكومة الحالية يمكن أن تنطلق من تلك التقارير، فإذا أرادت فعلًا أن تكسب ثقة الليبيين عليها مواجهة هذا الفساد ومواجهة العبث بأموال الليبيين، والعمل على استثمار وتوظيف تلك الأموال في مصلحة الليبيين على نحو مغاير لما كان يحدث طيلة الأعوام الخمسة الماضية، التي تم خلالها إهدار الملايين دون طائل ودون مشاريع لخدمة الليبيين، مثل تحسين أوضاع شبكة الكهرباء أو غيرها، مما قاد إلى أوضاع متردية”.