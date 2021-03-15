وزراء حكومة الوحدة الوطنية يصلون مطار معيتيقة عقب أداء اليمين القانونية

أفادت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، بوصول وزير الداخلية عميد “خالد مازن” والوزراء بحكومة الوحدة الوطنية لمطار معيتيقة الدولي مساء الإثنين.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان مقتضب لها، أن الوزراء تم استقبالهم بطريقة رسمية لدى وصولهم المطار، وذلك بعد أداء اليمين القانونية لحكومة الوحدة الوطنية بمقر مجلس النواب في مدينة طبرق.

ولفت البيان، إلى أن عددا من المسؤولين والضباط بوزارة الداخلية كانو في استقبالهم.

وأدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وأعضاء الحكومة، الإثنين، اليمين الدستوري، أمام مجلس النواب، بحضور رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ورئيس المحكمة العليا.