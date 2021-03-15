جيمس موران: «حكومة الدبيبة» بداية جيدة للغاية وتحظى بدعم واسع من الأسرة الدولية

عبر جيمس موران، المبعوث الأوروبي السابق إلى ليبيا، عن تفاؤله بحكومة الوحدة الوطنية الجديدة، معتبرًا أنها بمثابة بداية جيدة للغاية، حيث تحظى بدعم واسع من الأسرة الدولية، وتقريبا جميع دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب العديد من البلدان التي رحبت بها.

وأضاف «موران» في مداخلة تلفزيونية، من بروكسل، على قناة الجزيرة القطرية، رصدتها «الساعة 24 »، أن ” الدبيبة بدأ بخطوات إيجابية، وجمع شخصيات مهمة، بالإضافة إلى أول إمرأة كنت قد التقيت بها عام 2011 وهي شخصية قادرة جدًا، فهناك مواهبة أساسية في هذه الحكومة”.

وحول مسألة المرتزقة والقوات الأجنبية داخل ليبيا علق قائلًا” يجب أن يخرج 20 ألف مرتزق من ليبيا ليحل الإستقرار والأمن لإجراء الإنتخابات”، مردفًا أن ” الحكومة لديها دور أساسي تؤديه ولكنها بحاجة إلى دعم أساسي من المجتمع الدولي، والأمم المتحدة بدأت بمهمة ويجيب أن توسع وتدعم من أطراف أخرى كالاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى بلدان إقليمية للتأكد من الإشراف على وقف إطلاق النار مع الحكومة والتشديد على أهمية إخراج المرتزقة”.

وأكد «موران» على أن “تنفيذ كل تلك الأمور تتوقف على المحفزات، فالبعض يقول أن الروس والأتراك يريدون أن يحافظوا على وجود عسكري معين في البلاد، نظرًا للاستثمارات في هذا المجال، وهنا يتعين على الأطراف أن تأتي إلى طاولة المفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة للإمتثال”، مستطردًا، أنه ” إذا لم تمتثل الأطراف سوف تكون المهمة مستحيلة للحكومة”.

وأوضح المبعوث الأوروبي السابق إلى ليبيا، أنه ” لإعادة إحلال الثقة هناك حاجة لإطلاق الخدمات في البلاد والسيطرة على جائحة كورونا”.