في أول اجتماع له.. «المقريف» يبحث أزمات المعلمين مع نقيبهم

التقى عبدالنبي النف، النقيب العام للمعلمين في ليبيا، بوزير التربية والتعليم محمد موسي المقريف، بحسب بيان صادر عن تنسيقية الدفاع عن حقوق المعلمين اليوم الثلاثاء.

وأكد النقيب العام للمعلمين، لوزير التربية والتعليم محمد موسي المقريف، على مطالب المعلمين والمعلمات والمتمثلة في تنفيذ القانون رقم 4 لزيادة رواتب المعلمين والمعلمات.

وقال محمد المقريف، إن تنفيذ القانون رقم 4 والرفع من المستوى المعيشي للمعلمين والنهوض بالتعليم من أولوياتة.

وقدم الوزير، الشكر للنقيب العام والنقباء المرافيقين له علي ما تقوم به النقابة العامة للمعلمين في ليبيا، على حد تعبير البيان.

وأدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وأعضاء الحكومة، الإثنين، اليمين الدستوري، أمام مجلس النواب، بحضور رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ورئيس المحكمة العليا.