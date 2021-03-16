«الصغير»: البرلمان مسؤول عن الانتخابات وفترة تسيير الأعمال

قال حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة الليبية، إن قرار اعتماد الحكومة يفترض يصدر من مجلس النواب ويفترض أن يضمن جزئية الانتخابات وتسيير الأعمال، فيما بعد 24 ديسمبر المقبل.

وتابع حسن الصغير، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” الموازاة يجب أن يعكف مجلس النواب في وقت لاحق على إصدار ضوابط تسيير الأعمال، ومدى إجراءا اختصاص الحكومة أثناء الميزانية التي توافق هذه المرحلة.

ولفت إلى أن الإجراءات يجب أن تكون مصادقة من البرلمان على كل قرارات الحكومة فيما بعد انقضاء موعد الانتخابات، تقارير نصف شهرية عن أعمال الحكومة، إيقاف تغيير المراكز القانونية فيما بعد موعد الانتخابات، عدم جواز عقد التزام مادي أو سياسي طويل الأمد، إيقاف الحركة والمناقلات الدبلوماسية.

واختتم:” هذا ما يجب على النواب فعله، وإذا لم يفعل فيكون قد غلب مصلحة أعضاءه للبقاء في السلطة”.

وأدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وأعضاء الحكومة، الإثنين، اليمين الدستوري، أمام مجلس النواب، بحضور رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ورئيس المحكمة العليا.