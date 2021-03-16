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أبوبكر سعيد: أداء الحكومة القسم خطوة هامة لتوحيد الوطن وإنهاء الحروب والانقسامات

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عضو مجلس النواب، أبوبكر سعيد، إن أداء القسم الدستوري لحكومة الوحدة الوطنية، خطوة أخرى هامة لانطلاق عمل الحكومة الجديدة وتأدية مهامها بكافة أرجاء البلاد”.

وأضاف أبوبكر سعيد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” نتمنى الخير للوطن وتوحيد مؤسساته وإنهاء الحروب والانقسامات والأزمات”.

واختتم:” الملتقى بإذن الله في الانتخابات البرلمانية والرئاسية 24 ديسمبر 21 20″.

وأدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وأعضاء الحكومة، الإثنين، اليمين الدستوري، أمام مجلس النواب، بحضور رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ورئيس المحكمة العليا.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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