«الدرقاش»: «الرز واللحم» قادران على مسح كل الخلافات في ليبيا

رأى مروان الدرقاش، المحلل السياسي المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، أن «الرز واللحم» قادران على مسح كل الخلافات في ليبيا، بحسب وصفه.

وقال الدرقاش في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “أشخاص على قائمة مجلس النواب للشخصيات الداعمة للإرهاب يجلسون اليوم في قاعة مجلس النواب في طبرق وفي الصفوف الأولى ليشهدوا مراسم تأدية اليمين الدستورية لحكومة الدبيبة”.

وأضاف “هكذا عاش الليبيون حياتهم منذ القدم. الرز واللحم قادر على مسح كل الخلافات وتخطي كل الجرائم وغسل الدماء المسفوحة مهما كانت كميتها. حتحات على ما فات”.