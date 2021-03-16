وزير الإعلام بحكومة «زيدان»: أصدّق ما قاله الوزراء الجدد ما عدا «الإيمان بثورة فبراير»

أكد يوسف الشريف الكاتب الليبي ووزير الإعلام الأسبق بحكومة علي زيدان، أنه يصدق كافة ما قاله وزراء الحكومة الجديدة خلال مراسم القسم، إلا الجزئية الخاصة بـ«الإيمان بثورة فبراير».

وقال الشريف في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “أداء القسم. أنا مصدقهم في كل شيء؛ إلا الإيمان بـ«ثورة فبراير». عيب”.

وأدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وأعضاء الحكومة، أمس الاثنين، اليمين الدستوري، أمام مجلس النواب، بحضور رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ورئيس المحكمة العليا.

وجاء نص القسم الذي أداه أعضاء حكومة الوحدة الوطنية أمام مجلس النواب بطبرق، كالتالي “أقسم بالله العظيم، أن أؤدي مهام عملي بكل أمانة وإخلاص، وأن أظل مخلصاً لأهداف ثورة السابع عشر من فبراير، وأن احترم الإعلان الدستوري، وأن أرعى مصلحة الشعب الليبي رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها”.