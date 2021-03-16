“فحيمة” يكشف لـ”218″ موعد النظر في ميزانية 2021

قال عضو مجلس النواب صالح فحيمة، في تصريح لـ”218″، إنه من المتوقّع أن يُناقش المجلس ميزانية عام 2021، في جلسة الاثنين المقبل، فيما لم يتم الإعلان عن ذلك رسميًا.

ورجّح “فحيمة”، خلال تصريح لبرنامج “البلاد”، مساء الاثنين، أن تستمر المشاورات حول الميزانية لمدة أسبوعين كحدّ أقصى على أن يتم إقرارها، وإحالتها للحكومة.

وعلمت “218”، من مصادرها، في فبراير الماضي، أن مقترح الميزانية التي قدّمها وزير المالية السابق فرج بومطاري، خلال زيارته لطبرق صحبة عضو المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق؛ قد بلغت تقديراتها 78 مليار دينار، على أن يتم النقاش حول بنودها بتوسّع من قبل مجلس النواب.

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