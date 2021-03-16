الرئيس التونسي يوزر ليبيا الأربعاء

أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيد يؤدي يوم غد الأربعاء زيارة رسمية إلى دولة ليبيا .

وبينت الرئاسة التونسية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن الزيارة تأتي في إطار مساندة تونس للمسار الديمقراطي في ليبيا وربط جسور التواصل وترسيخ سنة التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين كما تمثل مناسبة لإرساء رؤى وتصوارت جديدة تعزز مسار التعاون المتميز القائم بين تونس وليبيا وتؤسس لتضامن شامل يلبي التطلعات المشروعة للشعبين في الاستقرار والنماء.

وجاء الإعلان عن الزيارة عقب أداء رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وأعضاء الحكومة، أمس الاثنين اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في طبرق، بعد منحها الثقة الأسبوع الماضي.

وتعهد الدبيبة، وأعضاء حكومة الوحدة- خلال أداء القسم- بالحفاظ على استقلال ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها.

وشهدت الجلسة البرلمانية في طبرق حضور دولي موسع، وحضور رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ومبعوث من الأمم المتحدة ومن الاتحاد الأوروبي، وكذلك سفراء عدد من الدول إضافة إلى عدد من السفراء عبر تقنية الزوم.