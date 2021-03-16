في أول زيارة رسمية.. رئيس تونس في ليبيا

أعلنت الرئاسة التونسية، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، يزور غدا الأربعاء الموافق 17 مارس 2021 زيارة رسمية إلى دولة ليبيا الشقيقة.

وأكد الحساب الرسمي للرئاسة التونسية على فيسبوك، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن تلك الزيارة تندرج في إطار مساندة تونس للمسار الديمقراطي في ليبيا وربط جسور التواصل وترسيخ سنة التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين.

كما تمثل مناسبة لإرساء رؤى وتصورات جديدة تعزز مسار التعاون المتميز القائم بين تونس وليبيا وتؤسس لتضامن شامل يلبي التطلعات المشروعة للشعبين الشقيقين في الاستقرار والنماء.

وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي، قد تلقى الأسبوع الماضي، اتصالا هاتفيا من رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد والتي قدم فيها التهنئة لرئيس المجلس بمناسبة نيل ثقة حكومة الوحدة الوطنية من مجلس النواب الليبي بالأغلبية العظمى.

وأكد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، أن الاتصال بحث أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وزيادة التنسيق والتعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال المكتب في بيانه “تعتبر هذه أول مكالمة تهنئة يتلقاها رئيس المجلس الرئاسي الليبي من الشقيقة تونس بعد نيل الحكومة الثقة من مجلس النواب الليبي”.

وأضاف “ينوه المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي بأنه اليوم قد باشر المجلس الرئاسي مهامه رسميا”.