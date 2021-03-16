«بليحق»: «الدبيبة» حقق توافقا غاب سنوات طويلة

أكد المتحدث باسم البرلمان الليبي، عبدالله بليحق، أن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، نجح بامتياز في نيل الثقة من النواب، مشيرا إلى أن الاستحقاقات المقبلة لن تتم من دون تضافر جهود الأطراف المعنية.

وقال بليحق، في مداخلة تلفزيونية عبر قناة «العربية الحدث»: “الدبيبة حقق توافقا لم نره منذ فترة طويلة، ولهذا نستبشر خيرا في الفترة المقبلة”.

وأضاف “الاستحقاقات المقبلة، وخاصة الملحة، مثل إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، لن تتحقق إلا بتضافر الجهود وتحقيق توافق بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية”.

وتابع “كل الأطراف معنية بالتكاتف وتضافر الجهود من أجل الإيفاء بالاستحقاق الأهم وهو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نهاية العامة، فالمسؤولية تقع على الجميع”.

واستطرد “نحن متفائلون بالتوافق الذي تحقق هذه الأيام بعد سنوات طويلة، وهو ما سيؤدي إلى الوفاء بهذا الالتزام في موعده المحدد، مثلما تم التأكيد عليه من كافة الأطراف المحلية والمجتمع الدولي”.