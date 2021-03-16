وزير الداخلية بحكومة الدبيبة: الاستحقاق الانتخابي أهم ملفات الوزارة

قال وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الجديدة، العميد خالد مازن، إن هدف الحكومة هو رفع المعاناة عن كاهل المواطن، ونتمنى أن نحقق أهداف المؤسسات التابعة لهذه الحكومة.

وأضاف «مازن»، في لقاء تلفزيوني على قناة ليبيا الوطنية، من مدينة طبرق، رصدته «الساعة 24»، أن ” وزارة الداخلية أحد مكونات حكومة الوحدة الوطنية، ولدينا أهداف واضحة ومحددة للقيام بها، بالنظر إلى قصر الفترة التي ستكون هذه الحكومة مكلفة بها والتي لا تتجاوز الـ 9 أشهر فهو وقت قصير ومطلوب جهد كبير، ونسأل الله التوفيق”.

وأردف، “لعل أهم ملفات وزارة الداخلية هو ملف الاستحقاق الانتخابي الذي ينتظره جميع الليبيين بفارغ الصبر، باعتباره الخط الواضح لتحديد هوية الدولة الليبية، والسير قدمًا نحو دولة واحدة موحدة بعد أن التئم شملها وتوحدت”.

وأكمل «مازن»، أيضًا ” لعل من أهم أهدافنا أيضًا هو توحيد هذه المؤسسة والنظر في كل المشاكل، ولدينا بحكم الخبرة التي اكتسبناها في الوظيفة السابقة بحكومة الوفاق الوطني، والتي نتمنى من الله أن يلهمنا الصواب”، مستطردًا؛ ” لدينا العديد من الصعوبات التي تواجهنا ولكن بعزيمة شرفاء الداخلية والوطن سنتمكن من اجتيازها بكل يسر”.

ودعا وزير الداخلية في ختام تصريحه، جميع منتسبي وزارة الداخلية وجميع مكوناتها وأجهزتها في كافة ربوع ليبيا من ضباط وضباط صف ومدنيين إلى العمل بروح المسئولية والتفاني والإخلاص، والارتقاء بمستوى أداء وزارة الداخلية، بما يحقق الأمن والاستقرار.