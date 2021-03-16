السفارة الكندية: نتطلع لاتخاذ الحكومة إجراءات سريعة للتحضير للانتخابات

أعربت السفارة الكندية لدى ليبيا عن تطلعها لاتخاذ الحكومة بقيادة عبد الحميد الدبيبه إجراءات سريعة للتحضير للانتخابات وبدء المصالحة الوطنية.

ورحبت السفارة الكندية في تغريدة لها بموقع “تويتر” “بأداء اليمين الدستورية لحكومة الوحدة الوطنية الليبية” مضيفة “نتطلع إلى اتخاذ إجراءات سريعة من قبل (الحكومة) للتحضير للانتخابات واستعادة الخدمات الأساسية وبدء المصالحة الوطنية للشعب الليبي”.

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وأدى الدبيبه وأعضاء الحكومة، أمس الاثنين اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في طبرق، بعد منحها الثقة الأسبوع الماضي.

وتعهد الدبيبة، وأعضاء حكومة الوحدة- خلال أداء القسم- بالحفاظ على استقلال ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها.

وشهدت الجلسة البرلمانية في طبرق حضور دولي موسع، وحضور رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ومبعوث من الأمم المتحدة ومن الاتحاد الأوروبي، وكذلك سفراء عدد من الدول إضافة إلى عدد من السفراء عبر تقنية الزوم.