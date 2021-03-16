نورلاند: وجود الحكومة الجديدة فرصة لاستعادة سيادة ليبيا

ليبيا – شارك السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند في مراسم أداء حكومة الوحدة الوطنية لليمين الدستورية الإثنين أمام مجلس النواب الملتئم في طبرق.

وقدم نورلاند وفقًا لبيان صحفي صادر عن السفارة تابعته صحيفة المرصد التهنئة لليبيين ورئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، مجددًا دعم الولايات المتحدة للحكومة في تلبية الاحتياجات المُلحّة للسكان، والإعداد للانتخابات الوطنية في ديسمبر المقبل.

وقال نورلاند بحسب البيان: “إن تولي حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الجديدة اليوم لمهامها رسميًا سيوفر فرصة تاريخية لليبيا لاستعادة سيادتها من التدخل الأجنبي وتأمين الطريق نحو الاستقرار والديمقراطية”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية