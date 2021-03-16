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رئاسة الجمهورية التونسية: الرئيس التونسي قيس سعيد يقوم بزيارة رسمية إلى ليبيا الأربعاء

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – كشفت رئاسة الجمهورية التونسية اليوم الثلاثاء عن عزم الرئيس التونسي يوم غد الأربعاء القيام بزيارة رسمية إلى ليبيا.  

رئاسة الجمهورية التونسية أوضحت أن هذه الزيارة تندرج في إطار مساندة تونس للمسار الديمقراطي في ليبيا وربط جسور التواصل وترسيخ سنة التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين.

وأضاف الإيجاز الصحفي أن الزيارة تمثل كذلك مناسبة لإرساء رؤى وتصورات جديدة تعزز مسار التعاون المتميز القائم بين تونس وليبيا، وتؤسس لتضامن شامل يلبي التطلعات المشروعة للشعبين الشقيقين في الاستقرار والنماء.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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