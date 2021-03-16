المنفي يصل طرابلس – بوابة أفريقيا الإخبارية

وصل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى العاصمة طرابلس بعد مشاركته في مراسم أداء رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبه وأعضاء الحكومة اليمين الدستورية في طبرق.

وبث المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي تسجيلا مصورا يظهر مراسم إستقبال المنفي بعد وصوله لمطار معيتيقة بطرابلس مساء الإثنين.

وأدى الدبيبه وأعضاء الحكومة، أمس الاثنين اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في طبرق، بعد منحها الثقة الأسبوع الماضي.

وتعهد الدبيبة، وأعضاء حكومة الوحدة- خلال أداء القسم- بالحفاظ على استقلال ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها.

وشهدت الجلسة البرلمانية في طبرق حضور دولي موسع، وحضور رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ومبعوث من الأمم المتحدة ومن الاتحاد الأوروبي، وكذلك سفراء عدد من الدول إضافة إلى عدد من السفراء عبر تقنية الزوم.