مصادر: اتفاق أمريكي – تركي يقضي بخروج المرتزقة السوريين من ليبيا

كشفت مصادر عن اتفاق بين الولايات المتحدة وتركيا يقضي بخروج المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا في غضون أسبوعين.

ونقلت سكاي نيوز عن مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء، تأكيدها أن اتفاقًا بين تركيا والولايات المتحدة يجرى ترتيبه، ويقضي بخروج المرتزقة السوريين من كافة التراب الليبي في غضون أسبوعين من الآن.

وأكدت المصادر أن مباحثات كبرى جرت على مستوى السفراء التركي والأميركي في ليبيا بشأن ضرورة إخراج المرتزقة، وأنه جرى الاتفاق على أن يتم ذلك خلال أسبوعين.

وأوضح المصدر أن هناك مسؤولين ليبين اطلعوا على بنود الاتفاق وعلى علم به.

وأشار المصدر إلى أن طائرات من الخطوط الأفريقية وطائرات تركية ستنقل المرتزقة من مطار معيتيقة الدولي إلى تركيا ثم إلى سوريا.

وأكد المصدر أنه فور ورود أنباء عن الاتفاق استنفرت معسكرات المرتزقة تمهيدًا للإخلاء.

وأرسلت تركيا طائرات مُسيّرة ومدربين ومستشارين عسكريين إلى ليبيا بموجب اتفاق عسكري موقع مع حكومة الوفاق، كما أرسلت مرتزقة سوريين، بحسب خبراء الأمم المتحدة.