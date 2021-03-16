المؤسسة الليبية للإعلام تطلق مبادرة تحقيق المصالحة الإعلامية الوطنية الشاملة

ليبيا- أعلن رئيس المؤسسة الليبية للإعلام بالعاصمة طرابلس محمد بعيو إطلاق مبادرة هادفة لإنجاز وتحقيق المصالحة الإعلامية الوطنية الشاملة.

بعيو أشار في تدوينة له على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تابعتها صحيفة المرصد أن أساس هذه المصالحة هو ليبيا فوق وقبل كل الانتماءات والولاءات والأجندات، وغايتها إعلاء شأن البلاد وقيمتها ومكانتها ووسيلتها صدق النية وصلاح العمل.

وأضاف بعيو أنه واستجابة صادقة لنداءات جموع الليبيين ومجاميعهم المطالبة بدعم وترسيخ إعلام السلام وتحريم وتجريم خطاب الكراهية والتحريض والفتنة، سعيًا إلى جمع الليبيين سواسية على كلمة سواء وجمع شتات الإعلام الليبي جميعه بلا استثناء على محبة الوطن الكريم، وجعل الإعـلام وسيلة خير وأداة بناء، يتم إعلان المبادرة.

وأكد بعيو أن هذه المصالحة لا تهدف إطلاقًا إلى فرض الرؤية الواحدة والخطاب الواحد والصوت الواحد أو إلغاء الخصوصية التي تميز والتمايز الذي يثري أو الحد من الحريات الشخصية والتعبيرية؛ لكنها تهدف إلى جعل سلام وسلامة الوطن واستقراره وازدهاره سقفًا مرفوعًا لا يمكن تجاوزه أو القفز عليه.

وأضاف بعيو أن المصالحة تسعى أيضًا إلى جعل التنابز والتنابذ والتحريض والتكريه والفتنة حضيضًا مكروهًا لا يجوز للإعلام الليبي والإعلاميين الإنحدار إليه، فمن يتسامى إلى سامقات الشهامة العلياء لا يجب أن يتدانى إلى سحيقات السوء الشوهاء.

ودعا بعيو إعلاميي ليبيا كلها شخوصًا ومؤسسات إلى تلبية نداء التصالح والتصافي والالتقاء لصياغة وتطبيق ميثاق الوحدة الوطنية الإعلامي، وأن يتركوا خلف ظهورهم كل خلافات وصراعات الأمس، وبدء مسيرة مصالحة إعلامية وطنية هي الرافد والأساس للمصالحة الوطنية الشاملة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية